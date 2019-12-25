Медики назвали ягоду, которая поможет укрепить кости

25.12.2019, 13:30, Разное

Медики назвали ягоду, которая поможет укрепить кости. Также одной из особенностей этого продукта является низкая калорийность, что делает его подходящим для диеты и разгрузочных дней.
Клубнику и землянику называют «легкими» ягодами из-за минимального количества углеводов и калорий, входящих в их состав. Ягода состоит на 90% из воды, что положительно скажется на фигуре. Специалисты рекомендуют применять ее в диетах для похудения, поскольку она может не только способствовать стройности, но и укрепит здоровье. В состав клубники и земляники входит множество витаминов, антиоксидантов, антоцианов и мочегонных компонентов. В них также содержатся железо, магний, калий, кальций, натрий, фосфор, кремний, цинк и медь. Эти ягоды помогут укрепить кости, улучшить зрение, память и ускорить обменные процессы в организме. Благодаря салициловой кислоте, входящей в их состав, эти продукты успешно справляются с воспалительными процессами.

Медики предупреждают, что с осторожностью надо употреблять клубнику и землянику тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Опасность эти продукты представляют для тех, кто принимает препараты на основе энаприла от гипертонии. Это создаст чрезмерную нагрузку на почки.



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Последнее: Медики назвали ягоду, которая поможет укрепить кости. Также одной из особенностей этого продукта является низкая калорийность, что делает его подходящим для диеты и разгрузочных дней. Клубнику и землянику называют «легкими» ягодами из-за минимального количества углеводов и калорий, входящих в их состав. Ягода состоит на 90% из воды, что положительно скажется на фигуре. Специалисты рекомендуют применять […]

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