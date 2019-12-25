Болсонару заявил, что после падения он частично потерял память

25.12.2019, 13:30, Новости дня

Президент Бразилии Жаир Болсонару в эфире телеканала Band 24 декабря заявил, что после падения в ванной комнате временно потерял память.

«С возрастом мы становимся похожи на детей. Я действительно поскользнулся, потерял память, но, слава богу, все обошлось», – подчеркнул президент.

По словам Болсонару, потеря памяти была кратковременной, на данный момент он уже восстановился.

23 декабря президент Бразилии поскользнулся в ванной, упал и ударился головой. Медики сказали, что никаких проблем в результате осмотра не обнаружили.

Болсонару – бывший военный, капитан. Он победил на выборах президента Бразилии в октябре 2018 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Медики назвали ягоду, которая поможет укрепить кости. Также одной из особенностей этого продукта является низкая калорийность, что делает его подходящим для диеты и разгрузочных дней. Клубнику и землянику называют «легкими» ягодами из-за минимального количества углеводов и калорий, входящих в их состав. Ягода состоит на 90% из воды, что положительно скажется на фигуре. Специалисты рекомендуют применять […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика