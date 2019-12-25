Михаил Шуфутинский похвастался талантливым внуком

Оказалось, 17-летний юноша тоже увлекается музыкой, как и его звездный дед. Ной вместе с остальными членами семьи проживает в Америке, в Филадельфии.
«Его новый трек “Diaspora” стал популярным в Израиле», – похвастался Шуфутинский в своем инстаграм-аккаунте.
Ной является наследником младшего сына Михаила – Антона, который женился на американке. Мужчина не пошел по стопам отца, поэтому преподает в одном из престижных американских университетов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Помимо Ноя у Антона еще трое детей – два сына Захар и Дмитрий, а также маленькая Ханна Ренэ. Крошке в этом году исполнилось всего семь лет.
Старший сын Михаила – Дэвид – в отличие от младшего брата обосновался вместе с семьей в Москве. Он является востребованным продюсером и многодетным отцом. У него два сына и дочь.
Напомним, недавно 71-летний Шуфутинский предстал перед поклонниками во всей красе. Он опубликовал видео из бассейна. Как писали «Дни.ру», у некоторых фолловеров ролик с обнаженным музыкантом вызвал отвращение.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Медики назвали ягоду, которая поможет укрепить кости. Также одной из особенностей этого продукта является низкая калорийность, что делает его подходящим для диеты и разгрузочных дней. Клубнику и землянику называют «легкими» ягодами из-за минимального количества углеводов и калорий, входящих в их состав. Ягода состоит на 90% из воды, что положительно скажется на фигуре. Специалисты рекомендуют применять […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Дума меняет маркировку произведений литературы и искусства / 5 декабря
- Мнение: Питер вынес приговор террористам / 13 декабря
- Транзитный поток / 23 декабря
- Игра Sea Hero Quest может выявить болезнь Альцгеймера / 5 мая
- Алла Пугачева показала архивный снимок матери в честь праздника / 24 ноября
- «Важна жажда быть очарованным» / 25 ноября
- Кудрявцева ахнула от неожиданного признания Дубовицкой / 20 декабря
- Компания HP презентовала мышь Fingerprint с сенсором отпечатка пальца / 18 декабря