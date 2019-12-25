Акупунктура помогает больным раком бороться с болью

25.12.2019, 13:30, Разное

Ученые из Гуанчжоуского университета китайской медицины в ходе исследования установили, что акупунктура и точечный массаж помогают больным раком бороться с болью. Кроме того, данные методы уменьшают использование анальгетиков.
Для того, чтобы прийти к таким выводам, доктор Йихан Хе и его команда исследовали 2 тысячи пациентов. Они определили, что реальное иглоукалывание приводило к снижению интенсивности боли, а также была отмечена положительная связь между комбинацией иглоукалывания и точечного массажа с анальгетической терапией для уменьшения интенсивности боли. Все это приводило к снижению применения опиоидов.

«Это открытие говорит о том, что необходимы новые испытания, чтобы определить связь иглоукалывания и точечного массажа с определенными типами раковой боли и интегрировать такие доказательства в клиническую помощь, чтобы уменьшить употребление опиоидов», — пишут авторы.



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