«Помогаю от них освободиться!»: вымогательница-Сябитова заикнулась о подарках

25.12.2019, 13:26, Разное

Роза опубликовала забавное видео, на котором спрашивает у молодого человека, пришедшего на программу, принес ли он что-нибудь для персонала съемки. На это мужчина достает из большого чемодана три небольших тубуса, которые вручает ведущим. Как оказалось, участник решил подарить знаменитостям очки в забавных оправах.

Ролик Сябитова подписала так: »
Тема подарков, болезненная тема для телезрителей, которые считают, что я их вымогаю.🤣 .Я просто помогаю от них освободиться!🤣 . Что лучше: ждать подарок и молчать, или помочь напомнить, чтобы не тянули руки?» (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).



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