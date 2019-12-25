Песков переадресовал кабмину вопрос компенсаций за запрет полетов в Грузию

25.12.2019, 13:26, Новости дня

Вопрос о компенсациях авиакомпаниям за запрет полетов в Грузию лежит в компетенции правительства России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я рекомендовал бы вам в правительство обратиться», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, когда компании получат такие компенсации.

Напомним, в конце ноября министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что рассмотрение вопроса о выплатах компенсаций авиакомпаниям за приостановку полетов в Грузию перенесено на 2020 год.



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