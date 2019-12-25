Компания Suzuki отрыла приём заказов на кроссовер Hustler второй генерации

Представитель японского автопрома — компания Suzuki открыла приём заказов на кроссовер Hustler второй генерации. Стоимость новинки в Японии варьируется в районе 1,3-1,7 млн иен (7780-994 тыс. рублей), а её реализация, скорее всего, ограничится исключительно внутренним рынком страны.

В 2014 году Suzuki представила первое поколение Hustler, и в первые пару лет кроссовер пользовался огромным спросом, но затем интерес к нему снизился почти вдвое. С января следующего года производитель запланировал «старт» продаж второй генерации данной модели, но уже сейчас поклонники бренда имеют возможность оформить предзаказ. В экстерьере новинка имеет лишь небольшие отличия в сравнении с предшественником, коснувшиеся формы кузова, ставшей ещё более квадратной, бамперов и задней стойки. Габариты остались также практически неизменными: длина – 3,39 м, ширина – 1,47 м, дорожный просвет – 180 мм, а вот высота увеличилась и теперь составляет 1,68 м. Также до 2,46 м выросла колёсная база.

В интерьере Suzuki Hustler второй генерации изменений больше. Так, на 3,5 см увеличилось расстояние между задними и передними сиденьями, появились дополнительные ниши для хранения «мелочей». Отличается от предыдущей модели кроссовера центральная консоль, управление системой климат-контроля, дефлекторы обдува. Также разработчики предусмотрели системы автоторможения и помощи спуска на склонах, камеры в количестве 4-х единиц, адаптивный круиз-контроль.

Под капотом нового Suzuki Hustler установлен бензиновый 660-кубовый двигатель, генерирующий мощность 49 «лошадей». Также есть турбированная версия агрегата в 64 л.с. В обеих вариациях кроссовер является «мягко-гибридным», так как мотор работает со стартер-генератором.

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