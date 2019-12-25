Российская компания Inoi снизила цены на свои бюджетные смартфоны

Российская компания по производству бюджетных смартфонов Inoi снизила цены на свою продукцию. В среднем скидка на устройства составляет около 1 000 рублей.

Самой ощутимой скидкой обладает Inoi 5 Pro. Его можно приобрести всего за 5 тыс. рублей вместо стандартных 7 тыс. При этом устройство оснащено современным экраном с HD-разрешением и 2 Гб ОЗУ. Также имеется основная камера с матрицей 13 Мп, а в качестве дополнительных модулей доступен LTE-модем и сканер отпечатка пальцев.

Цена снизилась и на Inoi 5 Lite. В обычное время дилеры продавали смартфон за 5 тыс. рублей, а сейчас его можно пробрести за 4 тыс. Выделяется бюджетное устройство наличием семи цветовых вариантов корпуса, среди которых три градиентные. При этом модель может похвастаться наличием аналогичного дисплея, что и версия 5 Pro.

Такие скидки могут показаться незначительными, но с учётом стоимости телефона экономия составляет практически треть цены устройства. Акция от Inoi приурочена к новогодним праздникам и заканчивается 1 января 2020 года.

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