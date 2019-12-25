Эксперты назвали лучшие продукты для защиты от воспалений в сезон простуд

В зимний период многие употребляют нездоровую пищу, к примеру, рафинированные углеводы, подслащенные сахаром напитки и обработанное мясо, что увеличиват уровень С-реактивного белка (СРБ), воспалительного маркера, и, следовательно, повышает риск хронических заболеваний. Транс-жиры, содержащиеся в частично гидрогенизированном масле, используются в процессе производства для увеличения срока годности различных пищевых продуктов, что приводит к воспалению. В то время как оно является защитным механизмом организма от внутренней угрозы, хроническая форма может вызывать заболевания. Выбор правильной пищи может помочь предотвратить подобные симптомы.

Помидоры

Добавление помидоров в салаты может принести пользу за счет высокого содержания витамина С и калия. Важным компонентом в томатах является антиоксидант под названием ликопин, который оказывает противовоспалительное действие, предотвращая тем самым несколько видов рака. Фактически, одно исследование показало, что употребление томатного сока уменьшает воспаление у женщин с избыточным весом. Однако это не относится к людям с ожирением. Приготовление помидоров с помощью оливкового масла может увеличить абсорбцию ликопена, поскольку каротиноиды лучше усваиваются вместе с жиром.

Оливковое масло первого отжима

Данный продукт считается одним из самых полезных мононенасыщенных жиров. Неотъемлемая часть средиземноморской диеты, оливковое масло первого отжима, значительно снижает риск сердечных заболеваний и других проблем со здоровьем. Отдельное исследование продемонстрировало, что уровни СРБ снизились среди людей, которые регулярно употребляли 50 мл оливкового масла ежедневно. Антиоксидант, называемый олеоканталем, содержится в оливковом масле, которое обладает такими же эффектами, как ибупрофен, распространенное противовоспалительное средство.

Жирная Рыба

Рыба, такая, как лосось, сардины, сельдь, анчоусы и скумбрия, содержит омега-3 жирные кислоты с длинной цепью, а именно ЭПК и ДГК, которые обладают сильным противовоспалительным действием. Это приводит к метаболизму здоровых жиров в резольвины и протеины, уменьшению воспаления. Некоторые исследования показали, что добавки омега-3 могут способствовать снижению СРБ.

Ягоды

Клубника, черника, малина и ежевика наполнены множеством витаминов, минералов и клетчатки. Антиоксидантные соединения, называемые антоцианинами, снижают риск некоторых тяжелых состояний здоровья. Черника стимулирует выработку клеток-киллеров, называемых NK-клетками, которые естественным образом присутствуют в нашем организме и помогают иммунной системе.

Зеленый чай

Эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), содержащийся в зеленом чае, регулирует выработку цитокинов, которые являются провоспалительными и уменьшают повреждение клеток, предотвращая образование воспаления. Также известно, что зеленый чай уменьшает ожирение, нейродегенеративные заболевания и рак.

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