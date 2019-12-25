РБК: «Ростех» хочет забрать себе вывоз и переработку всех промышленных отходов в России

Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов отправил письмо вице-премьеру российского правительства Алексею Гордееву и предложил отдать его структуре право вывоза и переработки всех промышленных отходов в России (так называемых отходов III–V классов опасности). Подлинность письма, которое есть в распоряжении РБК, подтвердил федеральный чиновник.

Если эта идея будет одобрена, «Ростех» станет монополистом на рынке объемом более 1,4 трлн руб. в год. Чемезов в письме пишет, что на промышленные отходы приходится 95% мусора в России, а директор ассоциации операторов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин оценивает объем мусора, на который претендует Чемезов, в 1,33 млрд тонн в год.

Отходы III–V классов очень разнородны. Основная масса – это отвальная порода после добычи угля, 70% из которых образуются в Сибири, а также другие отходы от добычи полезных ископаемых (буровые нефтяные шламы, отвалы пород после добычи золота и др.). Также это лом металлов от бывших в употреблении труб, дерево, строительный и бетонный мусор.

За сбор, хранение и утилизацию промышленных отходов по нынешним правилам компании отвечают сами и вывоз и переработку этого мусора тоже организуют собственными силами или силами своих специализированных подрядчиков. Часть отходов (в первую очередь бетон) снова используется, в том числе в строительстве и обустройстве дорог. Но нередко этот мусор попадает на обычные свалки бытовых отходов, что опасно и неэкологично. А отвалы пород в сегодняшней России вообще мало кто перерабатывает.

В письме Гордееву глава «Ростеха» напоминает, что две госкорпорации уже получили право переработки отходов. В частности «Росатом» с ноября 2019 года является единым федеральным оператором по обращению с отходами I–II классов опасности (к ним относятся радиоактивные отходы, батарейки и ртутные лампы), а Российский экологический оператор (РЭО), созданный в феврале 2019 года, монополизировал переработку твердых коммунальных отходов.

«Ростех» возглавляет Сергей Чемезов, старый друг президента Владимира Путина еще по работе в ГДР в 80-е годы (там он курировал вопросы вывоза добытой урановой руды в СССР). «Ростех» производит продукцию как военного (вертолёты, авиационные двигатели, радиоэлектронное оборудование, ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, комплексы ПВО, стрелковое оружие и боеприпасы, системы и средства шифровальной техники), так и гражданского назначения (грузовые и легковые автомобили).

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