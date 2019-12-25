Посольство раскрыло подробности гибели российской пианистки в Венгрии

Российская пианистка Элина Валиева скончалась в Будапеште от отравления газом, сообщили в посольстве РФ в Венгрии.
Инцидент произошел 22 декабря в отеле Otto Studios, пианистка погибла, ее друга госпитализировали, пояснили в дипмиссии, передает РИА «Новости».
Гостиница расположена в старом доме, там произошла утечка бытового газа.
«Они просто легли спать», – уточнили в посольстве.
Попавший в больницу приятель пианистки – россиянин, он находится в тяжелом состоянии, его направили в одну из токсикологических клиник.
Тело Валиевой пока не отправили на родину, так как проводятся следственные действия.
«Это в том числе зависит от родственников. Наши сотрудники включились оперативно, мы с первого же дня в контакте с венгерской стороной, со страховой компанией, держим все на контроле», – отметили в дипмиссии.
Во вторник сообщалось, что Элина Валиева пошла принимать душ, когда началась утечка газа.
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