Посольство раскрыло подробности гибели российской пианистки в Венгрии

Российская пианистка Элина Валиева скончалась в Будапеште от отравления газом, сообщили в посольстве РФ в Венгрии.

Инцидент произошел 22 декабря в отеле Otto Studios, пианистка погибла, ее друга госпитализировали, пояснили в дипмиссии, передает РИА «Новости».

Гостиница расположена в старом доме, там произошла утечка бытового газа.

«Они просто легли спать», – уточнили в посольстве.

Попавший в больницу приятель пианистки – россиянин, он находится в тяжелом состоянии, его направили в одну из токсикологических клиник.

Тело Валиевой пока не отправили на родину, так как проводятся следственные действия.

«Это в том числе зависит от родственников. Наши сотрудники включились оперативно, мы с первого же дня в контакте с венгерской стороной, со страховой компанией, держим все на контроле», – отметили в дипмиссии.

Во вторник сообщалось, что Элина Валиева пошла принимать душ, когда началась утечка газа.

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