В Крыму утвердили соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Сирией

25.12.2019, 13:19, Новости дня

Государственный совет Республики Крым утвердил соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между местным правительством и министерством экономики и внешней торговли Сирии.

Документ был подписан в августе 2019 года на Дамасской международной выставке и, в частности, предусматривает налаживание морских грузоперевозок между портами Латакии и российского полуострова.

«Принять закон «Об утверждении Соглашения между Советом министров Республики Крым (Российская Федерация) и Министерством экономики и внешней торговли Сирийской Арабской республики о торгово-экономическом сотрудничестве», – передает ТАСС слова спикера Госсовета Владимира Константинова после принятия документа сразу в двух чтениях.

Он добавил, что принятие соглашения обусловлено необходимостью расширения внешнеэкономических связей Крыма с Сирией.

Напомним, в октябре в Крыму рассказали о помощи Сирии.



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