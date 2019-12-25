Новые ноутбуки Dynabook X-Series дебютируют на выставке CES 2020

Компания Dynabook намерена представить новую линейку ноутбуков на ближайшей выставке CES 2020 в Лас-Вегасе.
В свою очередь, публике продемонстрируют новые модели Dynabook Tecra A-Series, которые поступят в продажу на глобальном рынке. В зависимости от предпочтений, появятся модификации с 13,14 и 15-дюймовыми дисплеями. Кроме того, высокая производительность обеспечивается Intel Core 10 генерации.
Также планируется представить публике новые модели Dynabook X-Series, которые оснащены металлическим корпусом, а также улучшенным экраном. Что касается самых компактных моделей, то в них применят шестиядерный процессор и увеличенный размер постоянной памяти. Все устройства получат поддержку ОС Windows 10.
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