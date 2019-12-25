Oppo выпустит «клона» беспроводных наушников AirPods

Китайская компания Oppo представит первую собственную модель беспроводных наушников Oppo Enco Free.

На первый взгляд устройство получило дизайн, схожий с популярным конкурентом — Apple AirPods. Пока официальные снимки не рассекречены, однако полученные кадры показаны инсайдером Мукулом Шарма. Беспроводная гарнитура имеет схожий внешний вид, а также стильный футляр для хранения и зарядки устройства.

Производитель анонсировал, что новые наушники смогут проработать в автономном режиме до 25 часов без подзарядки в режиме прослушивания музыки. Также аппарат получит 15 часов работы в режиме разговоров. Официальная премьера Oppo Enco Free состоится уже завтра, однако ценник на девайс пока не раскрывается.

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