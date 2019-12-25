Мнение: Naked Science.ru как рупор лженауки

…и человеконенавистничества.



Есть такой журналист — Александр Березин, публикации которого про глобальное потепление, попадающие в рубрику «Выбор редакции» указанного ресурса, уже не впервые приводят меня в ярость. Намедни появилась ещё одна подобная, под заголовком «За что Грету Тунберг на самом деле назвали человеком года?», откровенно м..даческая, уж извините за резкость, иного слова не нахожу. В комментариях под которой господин Березин раскрылся с предельной ясностью: «По балансу плюсов и минусов человечество от глобального потепления больше выигрывает, чем проиграет. И это не вполне моя точка зрения — это точка зрения, которую я получил тщательно отслеживая научные работы по теме». Пруфлинк — archive.is/i6Dku. Напомню: «Если человечество не сократит выбросы углекислого газа… среднегодовые температуры к концу XXI века вырастут на 4,5-5 градусов Цельсия, предупреждают ученые. А это значит, что половина населения планеты погибнет от несовместимых с жизнью погодных аномалий, половина — ввяжется в вооруженные конфликты за оставшиеся ресурсы, и разгорится мировая война»*. «Повышение средней температуры на четыре градуса несовместимо с существованием организованного человеческого общества в глобальном масштабе и губительно для многих экосистем»**. Самодовольство же негодяя Березина зашкаливает: «Журнал Time чуть поторопился обозначать позицию Тунберг «простой истиной». Сперва его редакции стоило бы ознакомиться со всеми научными работами по теме, а не только с теми, что чаще всего упоминаются в СМИ», — пишет он в упомянутой публикации. («Шведскую экоактивистку описали однозначно положительно. Ее позиция обозначается журналом так: «Простая истина, принесенная девочкой-подростком в судьбоносный момент». Весь текст о ее статусе «Человек года» проникнут истинной симпатией редакции к девушке»).

Кстати, а вы знаете, что недавно Грета Тунберг заявила, что не видит реальных результатов экоактивизма? Выступая на конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Тунберг отметила, что не считает разумным продолжать борьбу за окружающую среду методами школьных забастовок. «Мы достигли многого, но, если посмотреть с определенной точки зрения, мы не добились ничего, — призналась она. — Власть имущие игнорируют климатический кризис. Так дальше продолжать нельзя: дети, прогуливающие школу, — это не устойчивое решение».

В частности, отметила она, за время существования движения объем выбросов углекислого газа не только не снизился, но и ожидается его рост в 2019 году***.

* ria.ru/20190725/1556848579.html

** kp.ua/life/641824-klymat-unychtozhyt-chelovecheskuui-tsyvylyzatsyui-uzhe-cherez-30-let

*** lenta.ru/news/2019/12/06/greta/

Источник: Достало

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