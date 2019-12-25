Вскрылись подробности странного поведения опозорившейся Наргиз Закировой

25.12.2019, 13:12, Разное

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Последнее: Новый генетический тест поможет предупредить у ребенка низкий уровень интеллекта и провести оперативное медицинское вмешательство. Это позволит решить проблему до того, как она даст о себе знать. Исследователи обнаружили, что у детей до семи лет с генетическим отклонением и низким уровнем гормонов щитовидной железы вероятность наличия низкого уровня интеллекта (IQ ниже 85) увеличивается в четыре […]

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