В «Современнике» рассказали о состоянии Волчек

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек находится в стабильном состоянии, сообщила пресс-секретарь учреждения Елена Волкова.
Волкова опровергла сообщения СМИ о том, что якобы состояние Волчек резко ухудшилось, передает «Федеральное агентство новостей».
Она отметила, что состояние у худрука стабильное, а врачи дают шанс на улучшение.
Ранее сообщалось, что Галину Волчек подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
До этого СМИ сообщали, что худрук «Современника» якобы Волчек впала в кому и находится в реанимации.
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