Ратаковски примерила образ героини полотна Вермеера

Американская модель Эмили Ратаковски разместила в Instagram фото, на котором она запечатлена в образе героини потрета «Девушка с жемчужной сережкой» нидерландского художника Яна Вермеера.
Ратаковски позировала не с жемчужной сережкой, а с фигурной, в виде обнаженной женщины.
«Девушка с фигурной сережкой», – написала она.
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Girl with a Figure Earring @inamoratawoman
Эмили Ратаковски родилась 7 июня 1991 года. Она имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни.
В 14 лет Ратаковски подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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