В Харькове мужчина пытался пронести в здание Хозсуда гранату

Сотрудники службы судебной охраны в Харьковской области 24 декабря задержали мужчину, который пытался пронести в здание Хозяйственного суда области предмет, похожий на боевую гранату Ф-1. Об этом сообщает издание «Судова влада».
Сотрудники дежурной смены вызвали на место происшествия наряд полиции и специалистов взрыво-технической службы.
Правоохранители доставили задержанного мужчину в отделение полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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