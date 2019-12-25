В Харькове мужчина пытался пронести в здание Хозсуда гранату

25.12.2019, 13:06, Новости дня

Сотрудники службы судебной охраны в Харьковской области 24 декабря задержали мужчину, который пытался пронести в здание Хозяйственного суда области предмет, похожий на боевую гранату Ф-1. Об этом сообщает издание «Судова влада».

Сотрудники дежурной смены вызвали на место происшествия наряд полиции и специалистов взрыво-технической службы.

Правоохранители доставили задержанного мужчину в отделение полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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