Ганапольский: Путиноиды отличаются от людей отсутствием мозга

История с учениями российских силовиков, которые в школе в Татарстане на детях учились разгонять митинги протеста, свидетельствует об «отсутствии мозга» у сторонников президента РФ Владимира Путина. Об этом 24 декабря в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил журналист Матвей Ганапольский.

«Полиция поселения Новотроицкое решила привить детям патриотизм. Они пришли в школу и, по информационному сообщению, тут ни слова не выкинуть: «группе подростков дают команду и они бегут на полицейских в камуфляже и с дубинками в руках». В результате некоторые школьники получили травмы… Путиноиды отличаются от людей отсутствием мозга», – сказал он.

Этот пример журналист назвал показательным для России.

«Бесчисленные реконструкции каких-то битв ВОВ (Великая Отечественная война, термин в российской историографии. – «ГОРДОН»), взятие фанерного рейхстага, один из апофеозов путиноидской дурости – поздравление начальника в кабинете с транспарантами и картонными танками… Путиноид не может жить без дозы патриотизма», – отметил Ганапольский.

По его словам, человек из упомянутой им категории под патриотизмом понимает «не счастливую жизнь с хорошей пенсией или зарплатой, не качественное медобслуживание, не собственные высокотехнологичные достижения, а главную идею, которую проповедует Путин и соловьевы-киселевы (российские пропагандисты Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев. – «ГОРДОН») – захват чужих территорий и превращение врага в ядерную пыль».

Журналист считает, что на этой истории в школе в Татарстане «видно, как понимает патриотизм власть».

«Скрутить ребенка, заломать ему руки – видимо, он так будет крепче любить родину. А еще любить [советского диктатора Иосифа] Сталина. В этом году всякие плакаты с усатым живодером побили все рекорды популярности. Даже нарисовали на стене дома панно с портретом убийцы и фразой «Я вернусь – I’ll be back». Не стоит ждать. Он уже вернулся. Он в Кремле и в сердце каждого путиноида», – заявил Ганапольский.

20 декабря в школе села Новотроицкое Тукаевского района Татарстана учеников использовали для подготовки силовиков к разгону массовых акций протеста. Для этого привлекли 18 девятиклассников. В МВД Татарстана назначили служебную проверку.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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