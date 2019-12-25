Кононенко поддержал призыв Комаровского смотреть порно вместо ТВ

При просмотре телевизора люди действительно могут испытывать стресс, поэтому совет украинского врача Евгения Комаровского заменить новости порнороликами достоин внимания, сообщил газете ВЗГЛЯД российский публицист Максим Кононенко.

Ранее педиатр Евгений Комаровский, советник президента Украины по медицине, посоветовал интернет-пользователям предпочесть порносайты теленовостям. Он добавил, что людям не стоит зацикливаться на политике – это, по его мнению, положительно отразится на их здоровье.

«Не думаю, что врач иронизировал, когда рекомендовал предпочесть порнографические видео новостям о политике. Я с ним полностью согласен, более того, и сам так делаю. Телевизор уже не смотрю лет 10-15, это хороший совет», – говорит Кононенко.

Публицист уверен, что во время просмотра порно люди испытывают куда меньше стресса, чем от телевизионных передач.

«Я, честно говоря, не знаю, что испытывают люди, которые смотрят телевизор. Но когда до меня долетают новости о том, что на какой-то передаче кого-то «выгнали», могу предположить, что при просмотре зрители испытывают довольно высокий уровень стресса», – уточняет Кононенко.

В порнороликах же никто никого не выгоняет, уточняет публицист: «Там наоборот – все друг к другу льнут».

В октябре жителям Рязанской области на волне телеканала НТВ транслировали порнографический ролик вместо будничного ток-шоу. Руководство канала с юмором отреагировало на инцидент.

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