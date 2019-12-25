Школьник проломил учительнице голову молотком в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ученик девятого класса напал с молотком на преподавателя, он пробил ей голову, пишут СМИ.
Подросток подождал учительницу у дома, где она проживает, и нанес удар по голове молотком, передает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
После этого происшествия пострадавшую госпитализировали. По данным собеседника издания, пострадавшей является преподаватель русского и литературы 54-летняя Марина Заболотная.
Старший помощник прокурора региона Марина Канатова подтвердила изданию факт произошедшего.
«Прокуратура Кировского района начала проверку. Выясняются обстоятельства и условия, приведшие к нападению несовершеннолетнего на педагога. Подросток обучается в школе с первого класса, ранее на учете в ПДН не стоял. В чем-то неблаговидном замечен не был. Воспитывается в неполной семье мамой и бабушкой», – уточнила Канатова.
На данный момент мотивы подростка не установлены, предполагается, что это может быть связано с оценками за полугодие.
В ноябре в Белгороде учитель подрался со старшеклассником, после этого конфликта директор заведения решила уволить педагога.
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