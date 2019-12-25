Китайским ученым удалось вырастить живое существо из искусственной клетки

Китайским ученым удалось добыть яйцеклетку из вспомогательных клеток яичника грызуна. Они смогли вырастить живое существо из искусственной клетки.

Ученые показали, что таким образом нет опасности для генома клеток, а значит возможно получить вполне жизнеспособное потомство. Ранее эмбриологи уже создали технологию превращения эмбриональных клеток из соматических, чтобы бороться с бесплодием. Однако эффективность этого метода невелика.

Группа экспертов попыталась перепрограммировать клетки мышей при помощи небелковых веществ. Они предполагали, что благодаря этому удастся получить генетически безопасные половые клетки. Источником перепрограммирования стала клеточная оболочка, которая обволакивает яйцеклетку. После чего из стволовых клеток были сформированы яичники. Яйцеклетки оплодотворили сперматозоидами мыши. Вероятность оплодотворения составила 50%.

Полученные зародыши подсадили грызунам. В результате на свет появились пять жизнеспособных существ. Четверо из них впоследствии привели полноценное потомство.

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