Грузинский эксперт оценил идею Зурабишвили о «нормандском формате» для диалога с Россией

25.12.2019, 12:58, Новости дня

Авторитетный грузинский эксперт по международным вопросам Сосо Цинцадзе усомнился в возможности осуществления идеи президента Грузии Саломе Зурабишвили о создании похожего на «нормандский формат» для ее страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Вряд ли это осуществимо, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Украина сегодня у международного сообщества как гиря на шее. Вторую гирю, лишнюю головную боль в виде Грузии они не захотят. К тому же достаточно вспомнить, в каких условиях создавалась «нормандская четверка».

По словам эксперта – профессора Грузино-Американского университета, «наиболее эффективным для Грузии было бы подписание такого партнерского соглашения с США, которое было бы аналогичным, например тому, которое Америка имеет с Израилем».

«Но (президент США Дональд) Трамп на это не пойдет», – считает Сосо Цинцадзе.

«Нам остается продолжать использовать имеющиеся форматы – Женевских дискуссий и «Карасин-Абашидзе», хотя их эффективность, мягко говоря, сомнительная», – заметил он.

«А чтобы сделать их эффективнее, то нужно подключение таких политиков, таких фигур, которые обличены властью, которые могут что-то решать», – сообщил аналитик.

«Но на этом этапе складывающейся международной палитры, думаю, это малопредставимо», – отметил эксперт.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Красноярском крае РФ сегодня совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, который попал в снежный вихрь. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления министерства по чрезвычайным ситуациям РФ края. На борту вертолета находились 24 человека. Он следовал по маршруту поселок Байкит – нефтянное месторождение. У воздушного судна повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта.  По данным ТАСС, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика