Александр Овечкин и Анастасия Шубская на рождественском приеме Дональда и Мелании Трамп

Накануне вечером, 24 декабря, в частной резиденции президента США Дональда Трампа в Маг-а-Лаго, штат Флорида, состоялся торжественный прием в честь Рождества. На ужине присутствовали сотни гостей, в их числе оказался и капитал «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской. Во время ужина легенда отечественного хоккея подарил Трампу свой свитер с восьмым номером, под которым выступал в матчах НХЛ, и познакомил президента с супругой. Анастасия осталась под впечатлением.

Приятно познакомиться, мистер президент,

— подписала фотографию в сторис Шубская. Также она провела своим подписчикам экскурсию по особняку Трампов: сняла обстановку нескольких комнат и обеденный зал (видео можно посмотреть, пролистав галерею ниже).

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Публикация от RMNB (@rmnb_blog)24 Дек 2019 в 10:01 PST

Дональд Трамп, Александр Овечкин и Анастасия Шубская Дональд Трамп и Александр Овечкин

Также на приеме были замечены Дональд Трамп-младший с возлюбленной Кимберли Гилфойл, родители Мелании Трамп Виктор и Амалия Кнавс, известный американский адвокат Алан Дершовиц и другие. А вот Эрика и Лары Трамп, так же, как и Иванки Трамп с Джаредом Кушнером, на ужине не было. Первые решили встретить Рождество с детьми в Северной Каролине, а вторые на днях улетели в Париж.

Дональд и Мелания Трамп Дональд Трамп-младший и Кимберли Гилфойл

Напомним, в январе 2008-го Овечкин подписал с клубом «Вашингтон Кэпиталз» контракт на 13 лет на сумму 124 миллиона долларов. Форвард стал первым хоккеистом, заключившим контракт более чем на 100 миллионов.

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