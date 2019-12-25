Александр Овечкин и Анастасия Шубская на рождественском приеме Дональда и Мелании Трамп

Накануне вечером, 24 декабря, в частной резиденции президента США Дональда Трампа в Маг-а-Лаго, штат Флорида, состоялся торжественный прием в честь Рождества. На ужине присутствовали сотни гостей, в их числе оказался и капитал «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской. Во время ужина легенда отечественного хоккея подарил Трампу свой свитер с восьмым номером, под которым выступал в матчах НХЛ, и познакомил президента с супругой. Анастасия осталась под впечатлением.
Приятно познакомиться, мистер президент,
— подписала фотографию в сторис Шубская. Также она провела своим подписчикам экскурсию по особняку Трампов: сняла обстановку нескольких комнат и обеденный зал (видео можно посмотреть, пролистав галерею ниже).
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Дональд Трамп, Александр Овечкин и Анастасия ШубскаяДональд Трамп и Александр Овечкин
Также на приеме были замечены Дональд Трамп-младший с возлюбленной Кимберли Гилфойл, родители Мелании Трамп Виктор и Амалия Кнавс, известный американский адвокат Алан Дершовиц и другие. А вот Эрика и Лары Трамп, так же, как и Иванки Трамп с Джаредом Кушнером, на ужине не было. Первые решили встретить Рождество с детьми в Северной Каролине, а вторые на днях улетели в Париж.
Дональд и Мелания ТрампДональд Трамп-младший и Кимберли Гилфойл
Напомним, в январе 2008-го Овечкин подписал с клубом «Вашингтон Кэпиталз» контракт на 13 лет на сумму 124 миллиона долларов. Форвард стал первым хоккеистом, заключившим контракт более чем на 100 миллионов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Красноярском крае РФ сегодня совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, который попал в снежный вихрь. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления министерства по чрезвычайным ситуациям РФ края. На борту вертолета находились 24 человека. Он следовал по маршруту поселок Байкит – нефтянное месторождение. У воздушного судна повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта. По данным ТАСС, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Министр энергетики США ушел в отставку / 2 декабря
- Опубликован ремикс на трек Elefante певицы NK / 3 декабря
- Мнения: Ленинская бомба оказалась осколочной / 19 декабря
- В Госдуме предложили увеличить предельный возраст для ректоров вузов / 26 ноября
- Google окончательно отказывается от «умных» очков Glass Explorer Edition / 8 декабря
- Нардеп Приходько: Куда исчезли более 2 тыс. правок из законопроекта о земле – руководство комитета объяснить не может / 19 декабря
- Калужанка побила одноклассника дочери на детской площадке / 25 ноября
- В декабре восемь нардепов пропустили 90% голосований – Комитет избирателей / 23 декабря