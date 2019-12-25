Теперь она нарядная: как российские и зарубежные звезды украсили свои елки к Рождеству и Новому году

До Нового года осталась всего неделя, но, глядя на погоду за окном, в это сложно поверить. Если в вашем доме до сих пор нет ни единого намека на приближающиеся праздники, пора срочно исправлять ситуацию — дальше тянуть уже некуда. В качестве примера традиционно предлагаем вам знаменитых людей, большинство из которых уже нарядили елки, развесили праздничные венки и гирлянды по квартирам и домам, упаковали подарки и, конечно, показали результаты своих трудов в социальных сетях или, как в случае с монархами и президентами, на официальных сайтах. Самых оперативных, в числе которых принцесса Греции Мария-Олимпия, Хлое Кардашьян, Дейв Гарднер и Лив Тайлер, Кьяра Ферраньи, Джулия Рестуан-Ройтфельд, Наталья Водянова, Татьяна Навка, Елена Перминова, Джиган и Полина Киценко, мы уже показывали. Первая леди США Мелания Трамп подготовила Белый дом к встрече с праздниками 2 декабря, и чуть позже ее примеру последовала княжеская семья Монако.

Сегодня, в день католического Рождества, предлагаем посмотреть, как нарядили свои елки семейство Кардашьян-Дженнер, Риз Уизерспун, Антонио Бандерас, Лионель Месси, Эмили Ратажковски, Сальма Хайек, Ники Хилтон, Алек Болдуин, Бритни Спирс, Барак и Мишель Обама, Элтон Джон, Эшли Симпсон, Селин Дион, Мэттью Макконахи, а также российские знаменитости — Полина Гагарина, Наталья Чистякова-Ионова, Юлия Высоцкая, Елена Темникова, Эмин, Светлана Лобода и многие другие.

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Кто-то украшал праздничное дерево своими силами, кто-то нанимал специалистов-декораторов, а некоторые — как, например, Ирина Гринева и Ольга Медынич — доверили это дело своей подруге, актрисе Елене Ксенофонтовой, которая превратила это занятие в настоящее хобби. Получить порцию вдохновения и решить, что вешать на елку — только гирлянду, как у Кортни Кардашьян или Эмили Ратажковски, минимальный набор игрушек и бантиков, как у Хайди Клум, Сары Мишель Геллар и Селин Дион, или все и сразу — и побольше, как у Мелании Трамп, Барака Обамы, Бритни Спирс, Хлое Кардашьян, Софии Вергары и Ники Хилтон, можно в нашей галерее. Кликните на фото ниже и делайте выбор.

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