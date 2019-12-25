Ura.ru: Учения по «суверенному рунету» вызвали масштабный сбой в работе аэропортов

Российские авиакомпании и аэропорты на несколько часов оказались парализованы в результате масштабного сбоя в работе интернета. В результате «падения» сети перестали работать системы, отвечающие за бронирование и покупку билетов, регистрацию на рейсы, провоз багажа отслеживание перелета. Об этом со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний сообщает Ura.ru.

По словам источника, сбой может быть связан с тестированием «суверенного рунета».

«На несколько часов отключился интернет, в результате чего проблемы возникли не только в Кольцово, но и в Западной Сибири, и на юге России — в Уфе, Салехарде, Новом Уренгое и даже Ростове. Известно о проблемах с запуском программ систем отслеживания билетов и перемещения пассажиров, которыми пользуются авиакомпании. Это, например, зарубежные „Габриэль“ и „Амадеус“, российская „Сирена“. Они завязаны на интернет и в случае отключения системы просто не видят пассажира. Авиакомпаниям приходилось „заводить“ пассажиров и их багаж вручную. Проблемы возникли из-за тестирования системы суверенного интернета. Ранее сбои случались, но такого масштабного я не помню», — рассказал источник издания.

В результате сбоя пострадала, в частности, «домашняя» авиакомпания аэропорта Кольцово «Уральские авиалинии». «В связи со сбойной ситуацией регистрация пассажиров на рейсы U6223, U61 и U6274 частично была произведена вручную. Персонал аэропорта оказывал максимально возможное содействие по всем возникающим вопросам. Аэропортом также были предприняты все необходимые меры для исключения задержки рейсов», — сообщила пресс-атташе авиакомпании Вера Гасникова.

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