﻿Вице-премьер РФ о $2,9 млрд, проигранных Украине в газовом споре: Это капля в море

В результате газовых споров с Украиной Россия могла потерять больше, чем $2,9 млрд, что Москва намерена выплатить Киеву в рамках выполнения решений Стокгольмского арбитража.

Об этом вице-премьер-министр РФ Дмитрий Козак заявил в эфире телеканала «Россия-24» в интервью, которое вышло 25 декабря.

«Предусмотреть, насколько кто выиграл, я думаю, что ни Украина не может, ни мы. Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим исполнения уже состоявшегося, вступившего в силу решение суда – это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть и для России, и для Украины», – сказал он.

Козак считает, что «эти суммы были бы быть значительно больше».

Он назвал ситуацию вокруг газа «политизированной».

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск «Нафтогаза» к «Газпрому» о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, «Газпром» должен был выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начисляется пеня. «Газпром» обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с «Нафтогазом».

27 ноября 2019 года суд отклонил апелляцию «Газпрома» на одно из решений Стокгольмского арбитража и постановил компенсировать «Нафтогазу» расходы на судебный процесс.

21 декабря в «Газпроме» сообщили, что выплатят «Нафтогазу» до Нового года более $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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