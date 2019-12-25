Стартовали продажи кожаного планшета Huawei MatePad Pro

25.12.2019, 12:52, Новости дня

 Китайская компания Huawei выпустила в продажу новую версию топового планшета Huawei MatePad Pro.

В частности, новинка отличается применением на корпусе натуральной кожи. Вместе с тем стандартная комплектация девайса представлена несколько недель назад, когда и будет озвучены характеристики. Напомним, модель Huawei MatePad Pro получила 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт ПЗУ. Приобрести аппарат на местном рынке можно по цене от 454 долларов.

В топовом оснащении помимо кожаной отделки, также предусмотрели 8 гигабайт ОЗУ, а также 256 гигабайт флеш-памяти. В самом продвинутом исполнении новый планшет получил 512 гигабайт постоянной памяти, а также поддержку работы в сетях LTE. Высокая производительность здесь достигается благодаря чипу Kirin 990.



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