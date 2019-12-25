Новый смартфон LG V60 ThinQ 5G предстанет на выставке MWC 2020

Известный бренд LG Electronics намерен анонсировать в начале 2020 года новый смартфон V60 ThinQ 5G.

Уже из названия гаджета следует, что модель сможет работать в сетях пятого поколения. Источники указывают, что новая модель будет продемонстрирована на выставке Mobile World Congress, запланированной на конец февраля 2020 года. Пока производитель умалчивают технические параметры устройства. Эксперты предполагают, что новинка получит мощный восьмиядерный чип Qualcomm Snapdragon 865.

Есть предпосылки, что новый смартфон получит дополнительный аксессуар Dual Screen, который позволит получить экран, допускающий использование в качестве книги. Вместе с тем в компании пока не называют никаких подробностей о предстоящей новинке, удерживая паузу до официального дебюта.

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