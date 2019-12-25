Дочери Маликова навешали пощечин за неуместный наряд

Ведущий знаменитой программы на Первом канале «Модный приговор» историк моды Александр Васильев буквально надавал 19-летней красавице пощечин за неуместный наряд. Дело в том, что дочь Маликова пришла на бал дебютанток Tatler в неподобающем наряде.

Для своего выхода в свет дочь знаменитых родителей выбрала небесно-голубое платье в белый горошек. Примечательно, что оно несколько длинновато для миниатюрной девушки. Кроме того, у наряда имеется пикантный вырез сзади от шейного позвонка до поясницы. Историк моды заметил, что такой образ выглядит слишком возрастным и не подходит юной особе.

«Это платье скорее для певицы на сцене, но не для бала дебютанток.

Стефания одета как опытная дама. Понимаю, что она девушка на выданье и

это верный путь к будущему благосостоянию. Выходя много и часто в

красивых платьях, она обретет и личное счастье, и известность, и

контракты», – передает слова Васильева издание Telerpogramma.pro.

Впрочем, стоит заметить, что это не первый раз, когда дочь Маликова критикуют. Так пользователям социальных сетей не понравился другой образ Стефании – белое платье-футляр с пушистой вставкой на груди.

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Публикация от Stefaniya Malikova (@steshamalikova) 19 Ноя 2019 в 3:41 PST

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