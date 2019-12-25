«На подсосе»: гости Собчак высмеяли Богомолова

В рамках собственного шоу «Осторожно, Собчак!» Ксения собрала
за круглым столом всех тех, кто имеет точное понимание о том, что представляет
собой светская жизнь в Москве – это журналисты и кинокритики. В разгар обсуждения
гостья теледивы «проехалась» по Константину Богомолову.
Основательница Telegram-канала «Антиглянец», Татьяна Столяр,
сказала, что муж Собчак попал в культурный пласт столицы, «присосавшись к нему».
Так, по мнению создательницы канала, делают практически все богачи.
«Светская элита
пытается охомутать, каким-то образом присосаться к представителям культурного
класса. Это произошло в свое время с Константином Богомоловым. Богатые
выступают на таком культурном подсосе, потому что им скучно слушать одни и те
же разговоры, ходить на одни и те же вечеринки и премии», – заявила гостья Ксении
Собчак.
Татьяна уверена, что представители светского общества плевать хотели на творчество композитора и пианиста Кирилла Рихтера, хореографа
Владимира Варнавы и балерины Дианы Вишневой, но на их выступления ходят. Они
делают это, по словам Столяр, чтобы казаться умнее и культурнее.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ксения Собчак в ответ заявила, что ранее светская тусовка
проводила время в ночных клубах. Состоятельные дамы и господа прожигали жизнь
на танцполе, дескать, пусть лучше посещают театры и выставки.
Попыталась теледива выгородить мужа. Ксения Собчак сказала,
что это она «светская львица» «присосалась» к миру культуры.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Красноярском крае РФ сегодня совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, который попал в снежный вихрь. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления министерства по чрезвычайным ситуациям РФ края. На борту вертолета находились 24 человека. Он следовал по маршруту поселок Байкит – нефтянное месторождение. У воздушного судна повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта. По данным ТАСС, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Момент ликвидации стрелявшего в центре Москвы сняли на видео / 19 декабря
- Семья осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар задумалась о жалобе в Европейский суд / 25 декабря
- Суд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования / 26 ноября
- Армия Сирии отбила танковую атаку / 18 декабря
- В Белоруссии россиянин получил 17 лет колонии за контрабанду 290 кг гашиша / 2 декабря
- Мнения: Интеллектуальная свобода не равна истерике / 26 ноября
- Зеркаль напишет заявление об отставке 28 ноября / 27 ноября
- В начала года за коррупцию из органов прокуратуры уволили семь человек, четверо осуждены – СБУ / 9 декабря