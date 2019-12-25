«На подсосе»: гости Собчак высмеяли Богомолова

25.12.2019, 12:51, Разное

В рамках собственного шоу «Осторожно, Собчак!» Ксения собрала
за круглым столом всех тех, кто имеет точное понимание о том, что представляет
собой светская жизнь в Москве – это журналисты и кинокритики. В разгар обсуждения
гостья теледивы «проехалась» по Константину Богомолову.

Основательница Telegram-канала «Антиглянец», Татьяна Столяр,
сказала, что муж Собчак попал в культурный пласт столицы, «присосавшись к нему».
Так, по мнению создательницы канала, делают практически все богачи.

 «Светская элита
пытается охомутать, каким-то образом присосаться к представителям культурного
класса. Это произошло в свое время с Константином Богомоловым. Богатые
выступают на таком культурном подсосе, потому что им скучно слушать одни и те
же разговоры, ходить на одни и те же вечеринки и премии», – заявила гостья Ксении
Собчак.

Татьяна уверена, что представители светского общества плевать хотели на творчество композитора и пианиста Кирилла Рихтера, хореографа
Владимира Варнавы и балерины Дианы Вишневой, но на их выступления ходят. Они
делают это, по словам Столяр, чтобы казаться умнее и культурнее.

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Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75) 24 Дек 2019 в 6:01 PST

Ксения Собчак в ответ заявила, что ранее светская тусовка
проводила время в ночных клубах. Состоятельные дамы и господа прожигали жизнь
на танцполе, дескать, пусть лучше посещают театры и выставки.

Попыталась теледива выгородить мужа. Ксения Собчак сказала,
что это она «светская львица» «присосалась» к миру культуры.



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