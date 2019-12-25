Эксперт объяснил, почему африканская страна осмелилась выгнать посла США

«Когда президент Замбии заявляет, что он не боится потерять 500 млн долларов ежегодной помощи от США – это говорит о том, что в стране сильны позиции Китая», – сообщил газете ВЗГЛЯД африканист Александр Зданевич, комментируя отзыв посла США в Замбии Даниэля Фута после скандала вокруг его заявлений о гомофобии и коррупции в этой африканской стране.
«Когда президент Замбии заявляет, что он не боится потерять 500 млн долларов ежегодной помощи от США – это говорит о том, что в стране сильны позиции Китая», – считает старший преподаватель кафедры африканистики Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) Александр Зданевич.
«Мы знаем, что в рамках инициативы «Один пояс – один путь» Китай наращивает свое экономическое присутствие в Южной Африке в целом, и в Замбии в частности. Потому африканские лидеры новой волны стараются диверсифицировать источники финансирования своих стран, и уйти от экономической однополярности», – отметил эксперт.
По его словам, для Вашингтона сложившаяся ситуация и медийный шум «неприятны», потому США скорее всего примут жесткие меры в отношении Замбии. «И в такой ситуации о судьбах секс-меньшинств думать надо в последнюю очередь, потому что местное население банально страдает от недоедания», – заключил Зданевич.
Ранее стало известно, что США отозвали своего посла в Замбии Даниэля Фута после того, как дипломат раскритиковал местное правительство за отправку гей-пары в тюрьму на 15 лет и обвинил чиновников в хищении миллионов долларов из государственного бюджета.
После этих заявлений власти Замбии обрушились с критикой на дипломата. Так, президент страны Эдгар Лунгу заявил, что он не желает видеть Фута в своей стране, даже если из-за этого Замбия рискует потерять свои ежегодные 500 млн долларов американской помощи.
«Мы не хотим, чтобы среди нас были такие люди. Мы хотим, чтобы он убрался», – сообщил Лунгу в эфире государственного телеканала ZNBC.
Позже он сказал Sky News: «Если именно так вы собираетесь помогать нам, то, думаю, что Запад может оставить нас одних в нашей бедности. И мы будем продолжать бороться».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, зачем Китай «купил» Замбию.
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