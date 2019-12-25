Мнение: Критики Путина воспевают Ельцина

В последние годы стало привычным выслушивать разного рода претензии к российской власти со стороны деятелей бескультурья, которым мешает цензура, мешает «милитаризм», мешает народ и вообще мешает жить неправильная, по их представлениям Россия, которую они хотят «придумать заново».

Иногда можно встретить слова в поддержку и оправдание таких деятелей, основанные на том, что, мол, это обычная история: «поэт (художник) и царь (правитель)», когда есть некая традиционная антитеза противостояния творческой интеллигенции и власти.

Однако в отношении наиболее ретивых критиков нынешней российской власти такая антитеза неприменима: в прошлом они были ярыми сторонниками Ельцина и продолжают его воспевать по поводу и без, оправдывая его в глазах народа, который, мягко говоря, добром его не вспоминает.

К числу таких критиков нынешней власти и одновременно воспевателей власти прежней принадлежит, в частности, режиссер Александр Сокуров.

Он на протяжении многих лет является ярым поклонником Б.Н. Ельцина, неустанно его восхваляет и участвует во всяческих акциях, посвященных его памяти, специально приезжая для этого в Екатеринбург, в Ельцин-центр.

Ещё в 1991 году он снял про него фильм «Пример интонации«, который, судя по всему, является для Сокурова настолько знаковым, что в честь этого фильма он назвал и свой фонд.

Я предлагаю посмотреть этот короткий фильм, поскольку он отчетливо показывает стилистику режиссера Сокурова, от которой я ни разу не была в восторге, а также даёт нам представление о том, почему и как Сокуров и иже с ним воздыхают о Борисе Николаевиче.

В 2017-м году, к 86-й годовщине со дня рождения Ельцина, Сокуров представил этот фильм в Ельцин-центре. Обсуждение фильма не совпало с интонациями режиссера и вылилось в дискуссию о том, достоин ли Ельцин теплых воспоминаний.

«Он был человеком настолько сердечным… Это было гнездо сердечности какое-то. Я не думал, что человек, получающий в руки такую громадную власть, может оставаться таким человеком. Это очень тяжело – быть человеком, и иметь в руках такую власть. Это божье наказание какое-то, которое надо вынести, если оно послано. Не дай нам Бог кому-нибудь оказаться в этом положении», — с чувством произнес режиссер, после чего перешли к вопросам из зала.

— «Ельцин нам не дал то, о чем вы говорите. Он у нас забрал, мы рабами стали при нем. Мы никогда не жили на гуманитарной помощи, у нас никогда не было столько нищих», — возмутилась зрительница.

Сокуров возразил:

— «Всем, кто проклинает Ельцина, кто ставит зарубки, считая его ошибки, – пожалуйста, остановитесь. Подумайте, что вы тогда делали. Какое место вы занимаете в жизни своей страны? Что вы сейчас, видя, что происходит — что вы молчите? Почему выбираете тех, кого выбираете? Почему вы молчите? Вот что я могу ответить. Мы все отвечаем за то, что происходит в нашей стране».

А дальше просто шедеврально:

— «Мы всего-навсего люди. Вы думаете, сегодня ситуация хорошая? Почему же вы молчите? Почему же вы не оцениваете так резко, чуть ли не называя преступлением деятельность Ельцина – почему вы не говорите о деятельности современного президента или правительства со столь же резкими словами, где также огромное количество ошибок, и также будет тяжело? Но шаг за шагом, переступая через раздражение, через отсутствие у нас опыта государственного строительства…

Ведь у России нет опыта государственного строительства, который привел бы к какому-то устойчивому стабильному положению. Ни одного десятилетия в жизни нашего государства, с момента пока мы хоть как-то осознаем его, не было мирного состояния. Ни одного! Через десятилетие – война, через десятилетие – война. И каждый раз, когда мы будем смотреть, чего наше государство достигло, мы каждый раз будем с отчаянием говорить: опять не получилось! Опять мы не дошли!»

https://www.znak.com/2017-02-0…

То есть тысячелетняя история России — это некое плюхание в болоте какого-то неудачника. Непонятной для Сокурова страны, у которой за тысячу лет так ничего и не получилось. Сплошная #рашкавсьо.

А вот что он говорит о русском народе:

— «Это народ-грешник, и он никак не может вырастить себе мужиков-отцов, которые займутся хозяйством страны. Вот у русских женщин никак это не получается – вырастить и воспитать тех, кого мы называем политиками, которые без расстрелов, без посадок, разумно, шаг за шагом смогут построить русский дом таким, каким он должен быть: разумным, самодостаточным, крепким, надежным, мирным, талантливым».

https://ru.krymr.com/a/2895490…

Конечно, такую Россию надо «придумывать заново».

И это — не единичный пример из числа оппонентов Путина. Скорее, Сокуров — это типичный персонаж. Абсолютно аналогичные отношения к Путину и к Ельцину у Познера, у Венедиктова.

Вот, например, Познер о Ельцине: «Я считаю, что он сделал много хорошего для России, при нем возникли первые ростки свободы и, в частности, свободы средств массовой информации — это огромное дело. Я думаю, что этот человек войдет в историю России, что он был выдающимся президентом»

А вот Венедиктов: «Время Бориса Николаевича, время работы с Борисом Николаевичем — когда мы отдельно и он отдельно … мы воспринимали как абсолютное время свободы. Это лекало, которое надо восстанавливать».

Такая позиция российских «либералов» полностью соответствует западному тренду: подавляющее большинство западных СМИ действия Ельцина преподносят как эталон, а Путина критикуют за то, что «он отходит от демократических достижений ельцинской эпохи».

«Мы не можем забывать ни на минуту, что пьяный Ельцин – гораздо лучше большинства трезвых российских альтернатив», — вспоминает западная печать наблюдение Билла Клинтона.

https://russian.rt.com/inotv/2013-10-03/Zapadnie-SMI-sdelali-iz-Elcina





Безусловно, наши западные «партнеры» весьма и весьма сожалеют о том, что рядом с Путиным они не могут так веселиться. Путин не только не сдаёт им российские интересы, но и постепенно возвращает то, что было отдано Западу «дорогим другом» Борисом.

С Путиным американские президенты разговаривают совершенно иначе:

И эта невозможность вернуть ельцинские интонации и методы в российскую внешнюю политику бесит современных глобалистов.

Их главная забота состоит в том, чтобы вернуть на пост президента России такого же любимца Запада, каким был Горбачев, или хотя бы такого же разудалого рубаху-парня, каким был Ельцин.

Позиция Запада вполне определенна и понятна. Равно как понятен и тот факт, что критики Путина и воспеватели Ельцина радеют отнюдь не о России и не о «свободе русского народа». Они радеют исключительно о свободе Запада на ограбление России и её народа.

Давайте не будем забывать об этом, слушая очередных любителей «дружбы с Западом»! У Запада не бывает друзей, бывают только вассалы, которых в нужный момент списывают в утиль.

Источник: Конт

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