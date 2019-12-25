Мнение: Лукашенко: РФ должна льготировать цену газа для Беларуси

Лукашенко уже задергали все с этой интеграцией. Белорусы устраивают митинги (немногочисленные, но все же). Россия постоянно все льготы связывает с интеграционными процессами. Вот Александр Григорьевич не выдержал и высказался в эфире радиостанции "Эхо Москвы":

«Совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Беларуси тоже, в плане единого государства, – вы вступаете в состав Белоруссии. А что, россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так уж возмущаются – тоже. Слушайте: Россия входит в состав Белоруссии»"

Вообще то это не единственное необычное высказывание Президента Белоруссии в сегодняшних новостях.

Он вдруг заявил о том, что Россия просто обязана льготировать цену газа для Беларуси как правопреемник бывшего СССР. Это наверное было продолжение того разговора, где Путин упомянул про то, что Россия не может льготировать газ для белорусской промышленности и коммунального хозяйства. Хотя при соответствующей интеграции между Россией и Белоруссией к этому можно прийти.

Но Лукашенко видит другую причину того, что цена газа в Минске должна быть такая же "как в Смоленске".

"Чернобыльскую станцию кто строил? Не Беларусь. Кто ее эксплуатировал? Не Беларусь. Кто ее взорвал? Не Беларусь. А 80% горя упало на нас, чуть-чуть на Брянскую область, немного на Украину"

Вот так вот логическая цепочка вывела президента Белоруссии на аргумент продавать газ его стране по внутренним российским ценам. Лукашенко пеняет на то, что СССР развалилось и мол, кто теперь будет помогать Белоруссии? Вот Россия и обязана помогать.

«Да там люди до сих пор не могут дрова в печке сжигать, потому что это грязные дрова. Мы не преодолели на юго-востоке страны, треть республики была засыпана пеплом. Вы как правопреемники должны понимать этот вопрос. Я правильно ставлю вопрос? Тем более что говорят, мы родные, братья» — продолжил эту тему Лукашенко.

Тут с ним даже и не поспоришь. Да, белорусы нам братья, так что же тогда белорусские власти 20 лет не спешили с интеграцией? Почему они не поддерживают Россию на международной арене, в ООН? Абхазию, Юхную Осетию не признали, про Крым не высказались четко и однозначно, Донбасс не поддерживают хотя бы на словах. Однако пытаются по максимуму продать Украине все, на что Россия накладывается санкции (не просто же так накладывает), в том числе и топливо и ГСМ для боевой техники, а так же в обратную сторону заваливает Россию всем тем, что мы объявили контрсанкциями (тоже далеко не просто так). Т.е. разрушают все действия России по противодействию европейского давления.

Даже по вопросу военных баз (не знаю, было ли официальное обращение от России или это только намеки) Лукашенко уперся в плане того, что новой базы не будет, ставьте самолеты на белорусские уже существующие базы и все тут. А ведь Запад тоже видит ускорение сближения Минска и Москвы и уже подбивает клинья под Лукашенко. Ох, есть опасность, что он как и Янукович, будет долго думать, да не успеет решится…

Еще недавно я слышал от Лукашенко, что Великая Отечественная война — это не его война (не белорусов). Они мол просто оказались на дороге между воюющими сторонами как всегда и пострадали за это. А сегодня вдруг читают от него же:

"Вы должны Германии еще выше продавать, вы льготируете, там большой рынок. А мы с вами, как я образно скажу, в окопах гнили вместе"

Да все правильно, так и есть. Но давайте и со стороны белорусских властей понаблюдаем какие то движения навстречу, а не только просьбы о кредитах, компенсациях за наш внутренний налоговый маневр и цены на энергоресурсы "как в России".

Все же братские отношения между странами это дорога с двухсторонним движением…

https://masterok.livejournal.c…

Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Дамир Юсупов не обрадовался обрушившейся на него славе, потому что стало меньше времени на семью и детей. После героической посадки самолета «Уральских авиалиний» на кукурузное поле пилот Дамир Юсупов прославился на всю страну. Первое время герой скрывался от журналистов и не хотел ничего рассказывать. Но сделал исключение порталу Е1.ru, которое сегодня опубликовало большое интервью с […]