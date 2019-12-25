Мнение: Как не пропасть, когда всё пропало?

В прошлой заметке «Снести эти старые развалины и на их месте построить новые!!!…» я позволил себе противопоставить революционному вождизму эволюционную кропотливую работу по собиранию, обобщению и популяризации народных рецептов выхода из кризиса, за что немедленно получил от представителей: «Да что этот народ вообще понимает!» и «нужно спасать не меньше, чем всё человечество, а не фигнёй заниматься». Ну вот скучно нашему отечественному революционеру не то что действовать — мыслить на уровне семьи, села, предприятия…

За 20 лет работы в кризисном управлении насмотрелся я до несварения на «гениальных» руководителей, ведущих неразумное население в светлое будущее. Наслушался сказок про «тупых подчиненных», которые мешают процветать мудрым начальникам, оскомину набил на попытках найти умное, доброе и вечное в практике разнокалиберных наполеончиков, про которых жёстко, но правильно сформулировали одесситы: «Свою голую жопу не видит только её хозяин»

Всех «Гениальных Руководителей» современности объединяет абсолютная уверенность в том, что у них лично всё в порядке. Их логика безгрешна, их размышления бесценны, а сами они находятся на той стадии просветления, после которого уже начинается левитация и общение со Вселенной. Недовольные окружающей средой, недостойной их светлости, «Просветлённые» всегда первыми призывают «не оставить камня на камне», и «разрушить до основания».

-Но вы же сами пишите, что нынешний кризис — системный и глобальный, — возмущаются современные фанаты перманентной революции, — в чем же смысл вашего постоянного сарказма по отношению к революционерам? Они же говорят об этом же?

— Да, — отвечаю, — и команда Навального говорит об этом же. И о коррупции, и о деградации системы управления в целом. Не в этом наши принципиальные расхождения. Они начинаются с вопроса «Что делать?» Лёша и Ко предлагает «гениальный» рецепт «давайте отдадимся англосаксам и тогда всё наладится», за что он и получил уже полную задницу огурцов на всех возможных выборах.

С революционерами — та же песня. Они не предлагают «отдать и отдаться». Они предлагают разрушить до основания… Очередной раз… То есть к системной деградации добавить рукотворную, размолотив вдребезги и пополам даже то, что ещё работает. Системный кризис революционеры предлагают лечить рукотворным хаосом, очередной раз игнорируя геополитический фактор, где победителем становится тот, кто упал последним.

Революционному апофеозу разрушения «всего мира до основания», который играет на руку в первую очередь «нашим западным партнерам», я предлагаю противопоставить создание новых производственных отношений, не дожидаясь, когда разрушатся старые. Привожу примеры и рассказываю о своем опыте, хотя и не считаю его единственно правильным

Но направление — именно на созидание. Не устраивают нынешние общественные отношения? Создай новые, прогрессивные, высокопроизводительные — и люди к тебе потянутся! И вот тут с современными революционерами мы расходимся диаметрально. Ничего создавать они не собираются. Максимум, на что их хватает — «вернём СССР» … На вопросах «Какой конкретно?» и «Как?» ломаются и переходят на личности…

Самая большая беда и самая большой недостаток дворняг-наполеонов — это нежелание искать решение насущных проблем в повседневной практике руководимого ими «плебса», которым они «милостиво повелевать соизволят». А «плебс» презрение к себе прекрасно чувствует и не прощает, поэтому отношения к революционерам скачут от взаимного обожания до взаимной ненависти, в зависимости от погоды, природы, утреннего настроения, гадящих на шляпу птичек и пробок на дорогах.

Любые альтернативы перманентной революции огорчают дворняг-наполеонов нежеланием ломать и сносить приевшийся им пейзаж, огорчают отсутствием драйва и экшна, вымораживают заменой на скучную регулярную работу весёлых кумачовых тусовок и караоке на броневиках. Собственный финал они почему то в упор не видят, хотя он повторялся много раз в истории, когда тот самый «плебс», осатаневший от нестабильности и непоследовательности вождей, снимал таки ррреволюционера с броневика и нёс на руках или в ближайшую психушку, или к ближайшей стенке.

Народный опыт выживавания в агрессивной среде никак и нигде не стыкуется с революционным мейнстримом разрушения до основания, и, когда дело доходит до реального риска помереть здесь и сейчас, рождает простые и гениальные по своей эффективности модели взаимодействия и предприимчивости. А опыта выживания в экстремальных условиях у нашего народа не занимать. Как впрочем и уверенности, что сами экстремальные условия — рукотворное следствие неуёмной энергии собственных руководителей. Сбор, обобщение и анализ этого опыта и даст тот наиболее дельный совет: «Что делать, когда делать уже нечего?» и «Как не пропасть, когда «всё пропало»?

Каждый раз — о чем бы не пришлось прочитать, выживание начинается с того, что население посылает куда подальше, трибунных вождей, и, как ртуть, собирается в общины и комунны, организация в которых, уже на вторую неделю, до мелочей начинает напоминать порядки в дореволюционных крестьянских общинах Российской империи, опытом которых мы почему то пренебрегаем и считаем недостойным нашего урбанизированного внимания. А зря.

Жители Донбасса признаются в частных разговорах — знай они опыт предков заранее, это могло бы сохранить кому здоровье, кому — нехитрый скарб, а кому и жизнь. А вот опыт вождей (опыт митингов, бунтов и провокаций) не пригодился нигде и никому. Хотя опять же — ну читайте же наконец бессмертные слова классиков о том, кто революции задумывает, совершает, и кто пользуется их плодами.

Что-то мне кажется, что мы как-то надолго застряли в теории. Не пора ли переходить к практике? Точнее — к рассмотрению абсолютно практического народного опыта преодоления разнообразных кризисов… Или всё таки сосредоточимся на «весь мир до основания»? Вопрос пока открытый.

Источник: Конт

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