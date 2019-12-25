Мнение: Голикова назвала проведение оптимизации в сфере здравоохранения ужасным

Программа оптимизации в области здравоохранения, прошедшая во многих регионах РФ, была проведена ужасно. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно. И качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились», — отметила Голикова.

Отвечая на вопрос ведущего о виновных, вице-премьер выразила мнение, что «виноваты все — и центр, и регионы». Голикова также добавила, что в настоящее время необходимо думать об исправлении сложившейся ситуации.

Передача здравоохранения на федеральный уровень

Вице-премьер также сообщила, что тема создания жесткой вертикали в сфере медицины обсуждается, однако некоторые регионы не согласны передавать здравоохранение в федеральное подчинение.

«Тема такая звучит, и многие эксперты высказывают позицию, что можно было бы сделать жесткую вертикаль, однако не все регионы с этим согласны», — отметила Голикова.

Вице-премьер также выразила мнение, что дискуссия о переводе здравоохранения на уровень федерации еще впереди.

Лекарственное страхование

Голикова рассказала, что законопроект о проведении пилотного проекта по лекарственному страхованию в ряде регионов РФ может быть принят в 2020 году.

«Сейчас законопроект находится в высокой стадии готовности, в 2020 году мы его будем принимать, по проведению пилотного проекта в отдельных регионах по лекарственному страхованию, когда человек может приобрести лекарства, а государство ему компенсирует», — пояснила она.

Вице-премьер добавила, что проект невозможно осуществить за один год, так как необходимо посмотреть на действие финансовых механизмов. «Но это то, куда мы идем в ближайшие два года», — отметила Голикова.

В пятницу, 20 декабря, Голикова сообщила журналистам, что регионы России в настоящее время завершают подготовку карт модернизации объектов первичного звена здравоохранения. Она добавила, что после 10 января 2020 года начнется следующий этап: на базе согласованных карт регионы должны будут представить уже программу. Затем будет проведена экспертиза, после чего карты будут утверждены. Голикова добавила, что запуск программ планируется с 1 июля 2020 года.

20 августа президент Владимир Путин провел совещание по теме первичного звена здравоохранения. Тогда министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что дефицит врачей в нем составляет 25 тыс. человек, а среднего медицинского персонала — 130 тыс. человек. В четырех регионах оклад врачей составляет менее 30% от средней зарплаты по региону, и только в десяти регионах он превышает 50%. Путин потребовал проанализировать всю организацию работы в первичном звене здравоохранения и принять дополнительные меры по его укреплению.

Подробности на ТАСС

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Источник: Конт

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