Автоновости: Московские эвакуаторщики с 1 января поднимут цены

И рост утилизационного сбора тут ни при чем: городские власти до сих пор считают, что автомобилисты, чьи машины были перемещены на штрафстоянки, не доплачивают соответствующим службам чуть ли не половину необходимых средств.
О недоплате заявили в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства": как уточняет "Российская газета", ведомство уверяет, что недосчитывается примерно 40% реальных затрат на эвакуацию. Любопытно, что при этом повышение тарифов оказалось относительно щадящим.
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Стоимость самой эвакуации увеличится примерно на 200 рублей. К примеру, перемещение припаркованного с нарушениями автомобиля с мощностью двигателя от 80 до 250 л.с. подорожает с 5 200 до 5 400 рублей, а более мощных – с 7 400 до 7 600 рублей. Почти на полторы тысячи взлетит только эвакуация грузовиков и негабаритного транспорта. Если ранее за нее приходилось платить 49 200 рублей, то с 1 января – уже 50 600 рублей.
Стоимость суток хранения вырастет на величину от 20 до 100 рублей: для маломощных машин – с 520 до 540 рублей, для категорий с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн – с 1000 до 1050 рублей, для более крупных автомобилей – с 2 200 до 2 300 рублей.
Еще одно важное уточнение состоит в том, что в ГКУ пообещали сохранить льготные тарифы (выше приведены ставки как раз по ним). Распространяются они на тех, кто оплачивает услуги в течение 60 дней со дня получения машины со штрафстоянки. Кроме того, тем, кто рассчитается с эвакуаторщиками до того, как заберет автомобиль, сделают скидку в 25%.
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