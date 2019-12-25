Автоновости: Все «Лады» подорожают с Нового года

Большинство производителей, уже объявивших о повышении цен на свои автомобили с 1 января, ссылаются на рост утилизационного сбора. Тем, кто выпускает свои машины в России, правительство эти расходы компенсирует, однако для АвтоВАЗа, похоже, это препятствием не стало.

О том, что "Ладам" готовят подорожание, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в дилерской среде. В среднем рост составит 2%, в абсолютных цифрах – от 5 до 23 тысяч рублей. К примеру, седан Lada Granta в базовой комплектации подорожает на 11 тысяч (до 455 900 рублей), самая доступная "Веста" станет дороже на 23 тысячи (до 629 900 рублей), цена хэтча Xray увеличится на 5 тысяч (до 619 900 рублей), а за трехдверную Lada 4×4 будут просить от 538 900 рублей, то есть на 15 тысяч больше.

Lada 4×4 получит фронтальную подушку позже, чем планировалось

Не избежит подорожания и самая дорогая "Лада" на сегодня – спортседан Vesta Sport. Желающим приобрести самую мощную и быструю среди тольяттинских четырехдверок придется заплатить минимум 1 042 900 рублей, что на 1,5% выше прежней стоимости. Оперативно получить комментарии "АвтоВАЗа" изданию не удалось. Возможно, это связано с тем, что сотрудники завода накануне ушли в корпоративный отпуск.

Средний рост ставки утильсбора в сегменте легковых автомобилей составит 110,7%. Меньше всего сбор вырастет для машин с двигателем до 1,0 л – чуть менее, чем в полтора раза, больше всего – для автомобилей с моторами от 3,5 л, за которые придется заплатить на 145% больше.

По оптимистичному сценарию рост цен после Нового года составит от 1,5% до 5%, причем производители постараются "размазать" его на достаточно длительный период. Тем не менее, ряд иностранных брендов (например, Volvo и BMW) уже объявил о плановом повышении.

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