В Кремле ответили на резкое высказывание Лукашенко

В Кремле не согласны с мнением президента Белоруссии Александра Лукашенко о кризисе в отношениях Москвы и Минска, последние встречи говорят о высокой интеграции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Честно говоря, переговоры, которые были и месяцем ранее в Сочи, и переговоры, которые несколько дней тому назад были в Санкт-Петербурге, с нашей точки зрения, свидетельствуют об обратном», – сообщил Песков отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с высказываниями белорусского лидера.

Представитель Кремля подчеркнул, что в настоящее время обсуждаются очень предметные вопросы. Правительства двух стран, напомнил он, «проделали титаническую работу по согласованию целого пакета дорожных карт в плане продвижения в русле интеграции двух стран и укрепления Союзного государства», передает РИА «Новости».

«Это работа, без преувеличения, титаническая. Остаются несогласованные вопросы, что, однако, наверное, не свидетельствует о том, что мы находимся в какой-то кризисной ситуации. Ясно, что контакты будут продолжаться, и ясно, что уровень интеграции сейчас уже настолько высок и страны настолько тесно связаны друг с другом, что какие-то шероховатости, конечно, неизбежно есть и будут оставаться. Но общий фон это не портит», – сообщил пресс-секретарь российского лидера.

Так он прокомментировал заявления Лукашенко о том, что после стольких лет Белоруссия и РФ находятся на этапе «раздорожья», хотя этого не должно было быть. Президент республики также высказал мнение, что время с принятием конституции Союзного государства из-за РФ ушло, а создание союза «сверху» может вызвать вспышку недовольства в обществе.

Комментируя заявления Лукашенко о планах Минска реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу, Песков заявил, что республика может воспользоваться любыми альтернативами по покупке энергоресурсов.

«Безусловно, и об этом шла речь, если существуют какие-то более выгодные варианты для Белоруссии, конечно, она вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодные, чем то, что предлагается со стороны Российской Федерации. Российская Федерация, в данном случае, мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже, чем то, что есть на рынке», – рассказал Песков.

Песков также сообщил, что у президента Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко нет планов на встречу до Нового года или сразу после него. В то же время он отметил, что расставаясь в Санкт-Петербурге, президенты договорились при необходимости созваниваться до Нового года.





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