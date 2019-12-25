Happy New Year. Джамала и Laud исполнили песню из репертуара ABBA. Видео

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Видео: Jamala | Джамала / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Президент Владимир Путин на встрече с правительством по итогам года призвал сделать все для улучшения структуры и качества экономики, чтобы повысить уровень жизни россиян. «Очевидно, что тех темпов роста, которые мы достигли, нам недостаточно. Нужно сделать все для того, чтобы увеличить темпы роста экономики, улучшить ее структуру и качество», – сказал он, передает ТАСС. Президент […]
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