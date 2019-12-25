Happy New Year. Джамала и Laud исполнили песню из репертуара ABBA. Видео

25.12.2019, 12:42, Новости дня

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Видео: Jamala | Джамала / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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