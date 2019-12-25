Трамп заявил, что для него было честью сыграть камео в фильме «Один дома – 2»

Президент США Дональд Трамп 24 декабря во время видеоконференции с американскими военными заявил, что гордится участием в съемках рождественской комедии «Один дома – 2», пишет издание Deadline.

«Многие каждый год говорят об этом, особенно в рождественские дни. Они говорят, в частности дети младшего возраста: «Я только что видел тебя в кино». Они не видят меня в телевизоре так, как замечают в кино. Но это был хороший фильм, и я был, мягко говоря, моложе. Для меня было честью сделать это», – подчеркнул он.

Трамп назвал «Один дома – 2» большим рождественским хитом.

В комедии 1992 года Трамп сыграл самого себя – владельца отеля в Нью-Йорке, где главный герой Кевин Маккаллистер оказывается с кредитной картой отца. В небольшом эпизоде он говорит мальчику, как пройти в холл. Весь эпизод длится около десяти секунд.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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