Трамп заявил, что для него было честью сыграть камео в фильме «Один дома – 2»

Президент США Дональд Трамп 24 декабря во время видеоконференции с американскими военными заявил, что гордится участием в съемках рождественской комедии «Один дома – 2», пишет издание Deadline.
«Многие каждый год говорят об этом, особенно в рождественские дни. Они говорят, в частности дети младшего возраста: «Я только что видел тебя в кино». Они не видят меня в телевизоре так, как замечают в кино. Но это был хороший фильм, и я был, мягко говоря, моложе. Для меня было честью сделать это», – подчеркнул он.
Трамп назвал «Один дома – 2» большим рождественским хитом.
В комедии 1992 года Трамп сыграл самого себя – владельца отеля в Нью-Йорке, где главный герой Кевин Маккаллистер оказывается с кредитной картой отца. В небольшом эпизоде он говорит мальчику, как пройти в холл. Весь эпизод длится около десяти секунд.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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