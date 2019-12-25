Кличко заявил, что движение по Шулявскому мосту откроют до конца недели

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что движение транспорта по Шулявскому путепроводу откроют до конца недели. Видео опубликовано на странице мэра в Facebook 25 декабря.

«Чтобы запустить движение по Шулявскому путепроводу с улицы Довженко на улицу Вадима Гетьмана до конца этого года, строители без выходных работают и днем и ночью. Конструкцию нового моста уже заасфальтировали и нанесли на дорожное покрытие временную разметку. Прошлой ночью вкладывали асфальт на подъезде со стороны улицы Вадима Гетьмана. Сегодня будут асфальтировать подъезд со стороны улицы Довженко. Параллельно устанавливают барьерные и перильные ограждения. Гарантию на эксплуатацию покрытия из высококачественного полимерного асфальтобетона подрядчик дает на 10 лет», – заявил Кличко.

По его словам, после завершения дорожных работ состоятся технические испытания путепровода.

«На нем установят специальное оборудование, которое будет измерять прогибы моста, статические и динамические нагрузки на него. Для испытания привлекут восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки. В конце этой недели мы, как и обещали, планируем открыть движение транспорта по новому мосту», – добавил мэр.

. Друзі! Для того, щоб запустити рух Шулявським шляхопроводом з вулиці Довженка на вулицю Вадима Гетьмана до кінця цього року, будівельники без вихідних працюють і вдень, і вночі.Конструкцію нового мосту вже заасфальтували і нанесли на дорожнє покриття тимчасову розмітку. Минулої ночі вкладали асфальт на під’їзді з боку вулиці Вадима Гетьмана. Сьогодні асфальтуватимуть під’їзд зі сторони вулиці Довженка. Паралельно встановлюють бар’єрну та перильні огорожі.Гарантію на експлуатацію покриття з високоякісного полімерного асфальтобетону підрядник дає 10 років. Після завершення дорожніх робіт відбудуться технічні випробовування шляхопроводу. На ньому встановлять спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини мосту та статичні і динамічні навантаження на нього. Для випробовування залучать вісім 30-тонних автомобілів, за допомогою яких створять максимально допустимі навантаження.Наприкінці цього тижня ми, як і обіцяли, плануємо відкрити рух транспорту новим мостом. Posted by Кличко — мер on Teisipäev, 24. detsember 2019

Часть Шулявского путепровода обвалилась в феврале 2017 года. Как сообщили в «Киевавтодоре», причинами обрушения моста стали воздействие огня и коррозия бетона. В марте 2019 года началась реконструкция моста.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Оказывается, все были против, и Путин оказался чуть ли не единственным, кто «поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния». Так и сказал Кудрин, что Путин проявил политическую волю и создал фонды, которые в кризис 2008–2009 годов спасли экономику России…. Если кто забыл, Стабилизационный фонд был создан в 2004 […]