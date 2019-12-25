Козак рассказал о ценах на бензин в 2020 году

Бензин в РФ в 2019 году подорожал на 3%, дизельное топливо – на 3,5%. Оснований опасаться существенного роста цен на моторное топливо в 2020 году нет, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

Козак напомнил в интервью телеканалу «Россия-24», что в данный момент регулировать цены на топливо на внутреннем рынке помогает демпфирующий механизм, передает ТАСС.

«Правительство уверено в тех механизмах, которые работают (демпфирующий механизм). Нет никаких оснований опасаться», – сказал он, отвечая на вопрос о перспективах роста цен.

Вице-премьер отметил, что «цены на бензин по стране в среднем выросли на 3%, на дизельное топливо на 3,5%», указав, что по итогам года наблюдается вполне благоприятная ситуация на внутреннем рынке.

Козак добавил, что нет оснований опасаться роста цен на топливо в 2020 году.

«Правительство уверено в надежности выработанных механизмов, я думаю, что нет никаких оснований для того, чтобы опасаться (роста цен на топливо)», – сказал он.

При этом могут «несколько подорожать» импортные автомобили в связи с ростом ставок утильсбора, однако существенного роста цен на машины с локализованным в РФ производстве не будет.

Размер утилизационного сбора составит около 2-5% от стоимости автомобиля.

«Это естественно, поскольку растут затраты на утилизацию, у нас реализуется масштабная программа по повышению экологической безопасности нашей страны, наших жителей», – отметил Козак.

Он отметил, что РФ рассчитывает на рост уровня локализации производств автоконцернов на территории страны.

«Мы нашему автопрому оказываем существенную поддержку и с точки зрения стимулирования производства, и с точки зрения поддержки спроса, субсидируем и спрос на автомобили российского производства экономического класса. Но в обмен на это мы ожидаем, что производство будет не просто отверточная сборка на территории РФ (сборка – это скрытый импорт), а что будет локализовано производство и автокомпонентов и так далее», – сказал он.

Ранее сообщалось, что половина россиян стала реже пользоваться автомобилями.





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