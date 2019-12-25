«Хочешь попу, как у Ким? So, lets gym!». Каменских показала, как качает ягодицы в зале

Украинская певица Настя Каменских (NK) показала в Instagram, как качает ягодицы в тренажерном зале, со штангой на плечах.

«Хочешь попу, как у Ким? So, lets gym! Ощущать себя в своем идеальном теле очень важно. Именно идеальном для себя, а не для мировых стандартов. Спорт приносит колоссальную радость и прилив энергии. Несмотря на плотный декабрьский график, я стараюсь найти время на тренировки», – написала она.

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Хочешь #попукакуким? Soooo, lets gym! Ощущать себя в своем идеальном теле очень важно. Именно идеальном для себя, а не для мировых стандартов. Спорт приносит колоссальную радость и прилив энергии. Не смотря на плотный декабрьский график я стараюсь найти время на тренировки с крутейшим мотиватором @khomytskyi_official. А как часто вы тренируетесь?

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 24 Дек 2019 в 9:55 PST

Клип на песню «Попа, как у Ким» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

В конце 2017 года дуэт «Потап и Настя», солисткой которого была Каменских, сообщил о прекращении деятельности, начавшейся в 2006 году. Первой известной песней группы стала композиция «Не пара». В 2017 году Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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