Компания Xiaomi анонсировала выход необычной механической клавиатуры и мыши. Устройства были традиционно представлены на краудфандинговой платформе YouPin.

Модель получила название MIIIW. Новинка имеет необычный внешний вид – ее клавиши выполнены круглыми, а углы — скругленными. Устройство весьма изящно – толщина его составляет всего 7,8 мм. К ПК девайс можно подсоединить через Bluetoоth или через специально разработанный беспроводной приемник.

Elite-версия новинки имеет отличительную особенность – возможность голосового ввода за счет HKUST Xunfei Voice Pack. Этой функцией можно воспользоваться, нажав на специальную клавишу.

Вместе с клавиатурой производитель представил мышь. Она имеет аналогичный дизайн, покрытие, которое не скользит, и магнитную заднюю оболочку. Подключается устройство теми же способами, что и клавиатура.

Цена на девайс установлена в пределах 25 долларов, что эквивалентно 1500 рублям. Вариант Elite обойдется несколько дороже – в 42 доллара (2600 рублей). Ожидается, что более дорогая версия поступит в продажу несколько раньше – 25 февраля. 11 марта все варианты будут доступны для покупки.

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