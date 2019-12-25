Жесткому решению Зеленского нашли неожиданное объяснение

Об отставке Игоря Бондаренко Владимир Зеленский объявил на заседании Совета развития общин и территорий. Свое решение президент Украины объяснил тем, что не увидел никаких результатов работы чиновника.

Телеграм-канал «Легитимный» со ссылкой на свои источники в Офисе президента Украины раскрыл настоящую причину жесткого решения Владимира Зеленского. Речь идет не об отсутствии положительной, а о наличии отрицательной динамики в результате работы Игоря Бондаренко.

«Одна из основных причин – это напряженные отношения с венгерской общиной. Глава области не только не смог найти подход к венграм Закарпатья, но успел даже настроить их против себя», – говорится в сообщении с пометкой «Слухи».

Отметим, после государственного переворота на Украине к власти пришли люди, ищущие поддержку среди украинских националистов. В результате в стране начались конфликты на национальной почве.

Президент Владимир Зеленский принял решение уволить глав Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского и Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко. Об этом глава государства сообщил на заседании Рады развития громад и территорий во вторник, 24 декабря. pic.twitter.com/81KMxEx2f9

— Эволют (@evolyut) December 24, 2019

Население Донбасса с оружием в руках стало отстаивать свое право говорить на родном языке. Жителей Одессы, Харькова и других крупных и некогда практически поголовно русскоязычных городов радикалам регулярно приходится склонять на свою сторону акциями устрашения.

Как показывают последние новости Украины, начинают роптать против власти Киева и другие живущие в стране национальные общины. И если против русских и рускоязычных обыкновенно применяются методы силового принуждения, то венгры, русины, молдаване, румыны и другие меньшинства могут рассчитывать на то, что к их жалобам Владимир Зеленский все же прислушается.

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