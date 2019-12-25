ЦИК поручил горизбиркому Петербурга повторно проанализировать работу избиркомов

Центризбирком РФ поручил горизбиркому Санкт-Петербурга провести повторный анализ работы комиссий, которые были задействованы в муниципальных выборах 8 сентября, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

«Мы постановляем признать меры, предпринятые Санкт-петербургской избирательной комиссией по исполнению отдельных поручений, предусмотренных постановлением ЦИК от 25 сентября и от 30 октября этого года, неудовлетворительными… Поручить горизбиркому Петербурга повторно проанализировать работу избирательных комиссий города», – сказала Памфилова, передает ТАСС.

По ее словам, результаты повторного анализа горизбирком должен представить в ЦИК в срок до 1 марта 2020 года.

Памфилова напомнила, что ранее попросила президента Владимира Путина поручить Генпрокуратуре тщательно проверить реакцию правоохранительных органов на обращения по поводу нарушений избирательного законодательства. По итогам проверки прокуратура Санкт-Петербурга выявила факты ненадлежащего исполнения сотрудниками правоохранительных органов своих обязанностей в ходе проверок обращений граждан на выборах в городе 8 сентября.

«У нас есть промежуточные ответы, есть материалы, что делается. За результатами проведения процессуальных проверок Генпрокуратурой РФ установлен контроль. Частично сейчас уже могу сказать, что именно в результате этого прокуратурой Петербурга выявлены отдельные факты несоблюдения требований уголовно-процессуального законодательства, ненадлежащего исполнения сотрудниками органов внутренних дел возложенных на них обязанностей в ходе проверок по обращениям и заявлениям граждан, в том числе поступившим из ЦИК России, о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях в ходе избирательной кампании», – сказала Памфилова.

По ее словам, по данным фактам прокуратура Санкт-Петербурга внесла в городское управление МВД представление об устранении нарушений законодательства. «Поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной или иной ответственности виновных должностных лиц, включая их руководителей. Без важнейшего аспекта – неотвратимости наказания за правонарушения на выборах – очень сложно оздоравливать всю систему», – отметила глава ЦИК.

В единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге прошли выборы муниципальных депутатов и губернатора города. Кандидаты на этапе регистрации жаловались на нарушения в работе избиркомов, которые отказывали им в регистрации. Кроме того, поступило множество обращений от избирателей на неудовлетворительную работу комиссий. Городская избирательная комиссия Петербурга в июле отменила более 150 отказов в регистрации кандидатам в муниципалитетах города.

Памфилова признала неудовлетворительной работу избиркома Петербурга и заявила, что комиссия не получила реакцию от правоохранительных органов в городе на обращения по нарушениям избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) в ходе выборов. По ее словам, вследствие этого «полная безнаказанность ИКМО породила беспрецедентное хамство, наглость и преступное пренебрежение законом».

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