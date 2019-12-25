Мнение: Главная тайна 20-летнего правления Путина!

В армии бардак, на дорогах бардак, на заводах тоже бардак и – как следствие – из-за санкций из США и Европы – нам скоро конец. Но, это, разумеется, на самом-то деле хорошие новости!
Ведь наконец-то поживем нормальном без этого Путина, как нормальные люди в нормальных странах!
Это 23-й ролик-расследование "УспехРашаТВ"! Распространяйте, товарищи, пускай отбиваются, теперь наша очередь!
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Счастья вам! Вместе победим!
Источник: Вместе победим!
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