Медики рассказали, как будет выглядеть Лера Кудрявцева после перенесенной операции

25.12.2019, 12:21, Разное

Медики рассказали, как будет выглядеть Лера Кудрявцева после перенесенной операции. Специалисты считают, что ткани за эти годы сильно растянулись, поэтому грудь может «провиснуть».
С Лерой Кудрявцевой произошел неприятный инцидент. Ведущая была госпитализирована и прооперирована из-за разрыва импланта в груди. Сами врачи утверждают, что подобное случается крайне редко, обычно на материалы, используемые для коррекции форм, дается пожизненная гарантия. Эксперты предполагают, что произошло механическое повреждение импланта, из-за чего он лопнул. Ведущая идет на поправку и через несколько дней отправится домой, где ее ждут муж Игорь Макаров и годовалая дочь Маша.

Внешний вид звезды, по мнению специалистов, изменится. Пластические хирурги отметили, что за 15 лет ткани сильно растянулись, без имплантов грудь будет выглядеть «провисшей». Возможно, знаменитость позже решится на операцию по устранению этих дефектов.

Обо всей ситуации Лера Кудрявцева пояснила на своей странице в Instagram. Многие коллеги Кудрявцевой прониклись этой историей и прошли полную проверку у врачей.



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